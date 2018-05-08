Суд разрешил украинским националистам патрулировать улицы 9 мая

Киев, 8 мая. Суд Киева отклонил иск Института правовой политики и социальной защиты с требованием запретить патрулирование центра украинской столицы представителями движения ОУН-УПА11 (экстремистская организация, запрещенная в РФ).

Представители эскстремисткой организации заявили, что 9 мая собираются выявлять в центре Киева «антиукраинский элемент». При этом, как сообщает «Газета.ру», они призвали к задержаниям всех, кто выйдет с запрещенной на Украине символикой.

Ранее RT сообщал, что в День Победы украинские националисты готовят шествие «Бессмертная дивизия» в честь ветеранов СС «Галичина» в центре Киева. Так они намерены сорвать марш «Бессмертного полка».

1 Организация запрещена на территории РФ.