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Суд разрешил украинским националистам патрулировать улицы 9 мая
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    Суд разрешил украинским националистам патрулировать улицы 9 мая

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    Суд разрешил украинским националистам патрулировать улицы 9 мая

    Киев, 8 мая. Суд Киева отклонил иск Института правовой политики и социальной защиты с требованием запретить патрулирование центра украинской столицы представителями движения ОУН-УПА11 (экстремистская организация, запрещенная в РФ).

    Представители эскстремисткой организации заявили, что 9 мая собираются выявлять в центре Киева «антиукраинский элемент». При этом, как сообщает «Газета.ру», они призвали к задержаниям всех, кто выйдет с запрещенной на Украине символикой. 

    Ранее RT сообщал, что в День Победы украинские националисты готовят шествие «Бессмертная дивизия» в честь ветеранов СС «Галичина» в центре Киева. Так они намерены сорвать марш «Бессмертного полка».    

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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