Сирия: не менее шести израильских самолетов находятся в воздухе над Ливаном

Дамаск, 8 мая. Около шести израильских самолетов все еще находятся в воздухе над Ливаном и северной Палестиной. Об этом сообщает популярный сирийский Twitter WaelAlRussi.

По его словам, израильские самолеты сейчас дозаправляются над центральной Палестиной. Пока нет официального подтверждения этой информации.

Напомним, что ранее сообщалось об авиаударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска. По данным сирийских СМИ, силам ПВО Сирии удалось перехватить две ракеты, запущенных ВВС Израиля. Воздушная атака была проведена, предположительно, из воздушного пространства Ливана.