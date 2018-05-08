Меню
Новости Сирии
Сирия: не менее шести израильских самолетов находятся в воздухе над Ливаном
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ выполняют полеты на малой высоте над Тартусом
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: не менее шести израильских самолетов находятся в воздухе над Ливаном

    755

    Сирия: не менее шести израильских самолетов находятся в воздухе над Ливаном

    Дамаск, 8 мая. Около шести израильских самолетов все еще находятся в воздухе над Ливаном и северной Палестиной. Об этом сообщает популярный сирийский Twitter WaelAlRussi.

    По его словам, израильские самолеты сейчас дозаправляются над центральной Палестиной. Пока нет официального подтверждения этой информации.

    Напомним, что ранее сообщалось об авиаударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска. По данным сирийских СМИ, силам ПВО Сирии удалось перехватить две ракеты, запущенных ВВС Израиля. Воздушная атака была проведена, предположительно, из воздушного пространства Ливана.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.