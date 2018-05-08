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Сирия: опубликовано видео последствий удара Израиля по району Дамаска
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    Сирия: опубликовано видео последствий удара Израиля по району Дамаска

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    Сирия: опубликовано видео последствий удара Израиля по району Дамаска

    Дамаск (Сирия), 8 мая. В Twitter сирийское агентство Within Syria опубликовало видеозапись, на которой запечатлены последствия удара Израиля по району Аль-Кесва к югу от Дамаска.

    «Последствия израильского авиаудара в районе Аль-Кесва на юге Дамаска, горит иранская техника», — сообщается в микроблоге агентства.

    Вечером во вторник ВВС Израиля нанесли удар по иранскому конвою в пригороде Дамаска. По некоторым данным, целью удара могла стать индустриальная зона, рядом с которой находится иранский центр командования.

    По данным военных источников, системы ПВО сирийской армии отразили две израильские ракеты. По предварительным данным, самолеты в момент нанесения удара могли находиться в воздушном пространстве Ливана. 

    Днем во вторник стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в повышенную боевую готовность в ответ на возможную атаку из Сирии. Вооруженные силы Израиля развернули системы противовоздушной обороны на Голанских высотах, а также открыли в этом районе бомбоубежища для гражданского населения. 

    Автор: Олеся Волкова
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