Сирия: опубликовано видео последствий удара Израиля по району Дамаска

Дамаск (Сирия), 8 мая. В Twitter сирийское агентство Within Syria опубликовало видеозапись, на которой запечатлены последствия удара Израиля по району Аль-Кесва к югу от Дамаска.

«Последствия израильского авиаудара в районе Аль-Кесва на юге Дамаска, горит иранская техника», — сообщается в микроблоге агентства.

Aftermath of the Israel airstrike on the Kaswa area in southern Damascus, Iranian vehicles burning pic.twitter.com/fF9zRf1FOh — Within Syria (@WithinSyriaBlog) May 8, 2018

Вечером во вторник ВВС Израиля нанесли удар по иранскому конвою в пригороде Дамаска. По некоторым данным, целью удара могла стать индустриальная зона, рядом с которой находится иранский центр командования.

По данным военных источников, системы ПВО сирийской армии отразили две израильские ракеты. По предварительным данным, самолеты в момент нанесения удара могли находиться в воздушном пространстве Ливана.

Днем во вторник стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в повышенную боевую готовность в ответ на возможную атаку из Сирии. Вооруженные силы Израиля развернули системы противовоздушной обороны на Голанских высотах, а также открыли в этом районе бомбоубежища для гражданского населения.