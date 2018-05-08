Системы ПВО Сирии отразили удар Израиля под Дамаском

Дамаск, 8 мая. Системы ПВО сирийской армии отразили ракетные удары Израиля под Дамаском в районе поселения Кисва. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии со ссылкой на источник в военном командовании.

«ПВО Сирии сбили две израильские ракеты, обе были уничтожены в районе Кисва в провинции Дамаск», – говорится в сообщении.

Как сообщил сирийским СМИ источник в международном аэропорту Бейрута, самолеты в момент нанесения удара могли находиться в воздушном пространстве Ливана. По словам Источника, самолет ВВС Израиля находились над Шуфом и западным Бекаа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетном ударе по пригороду Дамаска.

Напомним, что ранее представители израильских властей сообщили, что военными Израиля была зафиксирована «подозрительная активность» иранских сил на пограничных с Израилем территориях Сирии. Военное командование Израиля отдало приказ о переводе армейских подразделений в состояние повышенной боеготовности.

Это не первый ракетный удар Израиля по территории Сирии. В начале апреля ВВС Израиля нанесли удар по авиабазе Т-4.