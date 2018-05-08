«Ширма для сведения политических счетов»: МИД РФ прокомментировал решение США выйти из ядерной сделки с Ираном

Москва, 8 мая. Российская сторона глубоко разочарована решением президента США Дональда Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, говорится в заявлении МИД РФ.

«Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», — говорится в заявлении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что СВПД «достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении».

«Каких-либо оснований для подрыва СВПД нет и быть не может. План действий доказал свою полную дееспособность. Он эффективно справляется со всеми поставленными перед ним задачами», — подчеркнули в МИД РФ.

В МИД выразили мнение, что «американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов».

Трамп во вторник заявил, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе, сообщала «Газета.ру». По его словам, даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия.

Ранее МИД Сирии опубликовал в заявление, в котором сообщалось, что сирийское правительство категорически осуждает решения президента Трампа.