«Ленрезерв» в честь Дня Победы открыл бесплатную выставку артефактов времен войны

Санкт-Петербург, 8 мая. Накануне Дня Победы в Санкт-Петербурге на три дня открылась бесплатная выставка уникальной коллекции артефактов времен Великой Отечественной войны патриотического объединения «Ленрезерв».

Десять тысяч квадратных метров на территории бывшего заводского цеха отданы раритетной военной и гражданской технике, собранию оружия, амуниции, документов, знамен, экспозициям на тему жизни наших дедов во время Великой Отечественной войны в тылу и на фронте.

Сюда можно и нужно с детьми и друзьями за праздничной атмосферой, знаниями о войне в предметах и деталях, впечатлениями и эмоциями. Подробнее читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Ленрезерв» и его главный меценат Анатолий Бернштейн уже не один год собирает, ищет, выкупает и восстанавливает артефакты Великой Отечественной войны.

«Это нужно не мертвым, это нужно живым», – написано на баннерах вдоль огромной экспозиции.

В этом смысл практически фанатичного коллекционирования сотен единиц огнестрельного и холодного оружия, создания частной коллекции автомобилей и военной техники, переданной СССР по ленд-лизу, выкупа документов и найденных поисковиками личных вещей бойцов, кропотливого создания тематических экспозиций.

Автомобили «Ленрезерва» участвовали в открытии исторической панорамы «Битва за Берлин» и возили ветеранов по Невскому проспекту в День Победы – вся техника на ходу, все тщательно восстановлено и отреставрировано. Здесь выставлены вся колесная ленд-лизовская техника – готовое пособие для учителей истории и школьников, есть все машины, которые воевали с нашими дедами за Победу, в том числе знаменитые «полуторки», на которых эвакуировали ленинградцев и возили продовольствие и хлеб по Дороге Жизни.

В одном пространстве выставки «Ленрезерва» соединены 18 экспозиций, за изучением которых можно незаметно провести не один час. За атмосферу «отвечают» курсанты школы МВД – одетые в военную форму, они сопровождают малышей в блиндаже, раздают патроны, помогают подержать тяжелый «Максим», поют с детьми «Катюшу» и кормят сушками, прогуливаются рядом с посетителями. Некоторые «встраиваются» в тематические экспозиции рядом с манекенами и заставляют вздрагивать от неожиданности даже взрослых гостей.

На выставке воссозданы комнаты блокадного Ленинграда, полевые госпитали, штаб НКВД, партизанские землянки. Ленинградская экспозиция – одна из самых реалистичных и оттого жутких. Здесь и шум огня в буржуйке, и заклеенные накрест стекла, и объявления «Срочно куплю санки. Умер папа», и блокадные 120 граммов на весах, и луч прожектора, что шарит по стенам дома, и в комнате будто холоднее, чем в других помещениях.

Впрочем, дети – а для них здесь каждый час устраиваются экскурсии – быстро переключаются с трагических тем на разглядывание коллекционного оружия, на военные танцы и игры в импровизированном блиндаже.

«Ленрезерв» собрал саму историю войны – ее можно видеть, читать, разглядывать, слышать, трогать и рассматривать в деталях, вплоть до вмятины на жестяной кружке бойца Красной Армии. Увидеть экспозицию бесплатно можно 9 и 10 мая в Петербурге по адресу Феодосийская улица, 4 с 11.00 до 18.00.