Сирия: Дамаск решительно осудил выход США из ядерного договора по Ирану 

Дамаск, 8 мая. Сирийское правительство категорически осуждает решения президента США Дональда Трампа по выходу из соглашений с Ираном по атому, сообщает пресс-служба МИД Сирии.

В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Сирия «решительно осуждает решение президента США о выходе из ядерного соглашения с Ираном».

«Это действие в очередной раз подтверждает отказ и несоблюдения соединенными штатами международных соглашений и резолюций», — говорится в заявлении.

Трамп во вторник заявил, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. По его словам, даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия.

По мнению экспертов RT, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий может обернуться крупными проблемами для европейских союзников Вашингтона, ведь они заинтересованы в иранском рынке. Однако при этом эскалации конфликта между Тегераном и Белым домом аналитики не прогнозируют.

Как сообщала «Газета.ру», президент Ирана Хасан Роухани объявил о том, что страна в ближайшее время начнет обогащать уран на фоне решения Трампа.