Путин поздравил Пашиняна с избранием премьером Армении

Москва, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во вторник в ходе телефонного разговора Путин поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера, пожелав успехов.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений», — говорится в сообщении Кремля.

Как сообщал «Ридус», Никол Пашинян во вторник был избран премьер-министром Армении. За него проголосовали 59 депутатов парламента. 8 мая политик объявил выходным во всей стране.

В поздравительном послании Пашиняна Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост премьер-министра России премьер Армении заявил, что новое правительство республики намерено укреплять сотрудничество с Россией, сообщал RT.