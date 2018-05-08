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Путин поздравил Пашиняна с избранием премьером Армении
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    Путин поздравил Пашиняна с избранием премьером Армении

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    Путин поздравил Пашиняна с избранием премьером Армении

    Москва, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, во вторник в ходе телефонного разговора Путин поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера, пожелав успехов. 

    «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений», — говорится в сообщении Кремля.

    Как сообщал «Ридус», Никол Пашинян во вторник был избран премьер-министром Армении. За него проголосовали 59 депутатов парламента. 8 мая политик объявил выходным во всей стране.

    Путин поздравил Пашиняна с избранием премьером Армении

    В поздравительном послании Пашиняна Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост премьер-министра России премьер Армении заявил, что новое правительство республики намерено укреплять сотрудничество с Россией, сообщал RT.  

    Автор: Олеся Волкова
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