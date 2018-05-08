Израиль начал призыв резервистов из военной разведки и командования тыла
Иерусалим, 8 мая. Израиль начал призыв резервных войск из военной разведки, командования тыла и ПВО. Об этом сообщает ряд пользователей Twitter.
Как пишет в своем Twitter репортер Нога Тарнопольская, Израиль начал призыв резервистов.
Ранее сообщалось, что сила Армии обороны Израиля были переведены в состояние повышенной готовности к атаке, а на Голанских высотах были развернуты оборонительные системы. Военное командование Израиля объявило, что готово к «различным сценариям» и намерено дать «решительный ответ на любую агрессию».
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и подготовке пакета санкций против Тегерана и его партнеров. Данный шаг вызвал серьезные опасения у России и ряда стран Европы, которые полагают, что действия Трампа могут привести к серьезной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
#Breaking: Israel drafts reserve soldiers from military intelligence, home front & air defence commands. pic.twitter.com/NVHftp1Htx— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) May 8, 2018