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Путин спас сербский народ в 2015 году, остановив британскую резолюцию ООН – Вучич
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    Путин спас сербский народ в 2015 году, остановив британскую резолюцию ООН – Вучич

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    Путин спас сербский народ в 2015 году, остановив британскую резолюцию ООН – Вучич

    Москва, 8 мая. Президент Сербии Алекснадр Вучич поблагодарил российского лидера Владимир Путина за действия России в ООН в 2015 году, когда российская делегация наложила вето на резолюцию ООН по Сребренице.

    Во время визита в Москву, сербский президент еще раз поблагодарил своего российского коллегу за поддержку Сербии в ООН в 2015 году.

    «В международных отношениях ничто не длится короче, чем благодарность, и я хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы сделали тогда, в 2015 году, когда вы буквально спасли сербский народ, когда ставили вето на британскую резолюцию ООН. И хотел бы вас заверить, что то, что вы сделали, сербский народ никогда не забудет. Вы много раз защитили территориальную целостность и суверенитет Сербии», – заявил он.  

    Напомним, что в 2015 году Россия заблокировала принятие в СБ ООН проекта резолюции по Сребренице. Документ был предложен Великобританией и трактовал события 1995 года в Сребренице как «геноцид».

     

    Автор: Антон Зарубин
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