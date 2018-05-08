Путин спас сербский народ в 2015 году, остановив британскую резолюцию ООН – Вучич

Москва, 8 мая. Президент Сербии Алекснадр Вучич поблагодарил российского лидера Владимир Путина за действия России в ООН в 2015 году, когда российская делегация наложила вето на резолюцию ООН по Сребренице.

Во время визита в Москву, сербский президент еще раз поблагодарил своего российского коллегу за поддержку Сербии в ООН в 2015 году.

«В международных отношениях ничто не длится короче, чем благодарность, и я хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы сделали тогда, в 2015 году, когда вы буквально спасли сербский народ, когда ставили вето на британскую резолюцию ООН. И хотел бы вас заверить, что то, что вы сделали, сербский народ никогда не забудет. Вы много раз защитили территориальную целостность и суверенитет Сербии», – заявил он.

Напомним, что в 2015 году Россия заблокировала принятие в СБ ООН проекта резолюции по Сребренице. Документ был предложен Великобританией и трактовал события 1995 года в Сребренице как «геноцид».