Сирия: взрыв прогремел к югу от Дамаска

Дамаск (Сирия), 8 мая. Взрыв прогремел к югу от столицы Сирии. Комплексы ПВО приведены в готовность, сообщают источники.

«Срочно. Взрыв на юге Дамаска. ПВО в действии», — написал в своем микроблоге в Twitter сирийский доктор исторических наук Qalaat Al Mudiq.

Сирийский журналист Дэнни Макки также сообщает о взрыве. В своем мкроблоге он опуликовал фотографию. По данным журналиста, взрыв прогремел в промышленной зоне Аль-Кесва к югу от Дамаска.

Официальных данных о причинах инцидента на данный момент нет. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Мохамад Жарбуа, находящийся на месте инцидента, сообщил Федеральному агентству новостей, что, скорее всего, это была атака со стороны Израиля, нацеленная на индустриальную зону Аль-Кесва в сирийской деревне.