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Сирия: взрыв прогремел к югу от Дамаска
Новости Сирии
Системы ПВО Сирии отразили удар Израиля под Дамаском
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    Сирия: взрыв прогремел к югу от Дамаска

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    Сирия: взрыв прогремел к югу от Дамаска

    Дамаск (Сирия), 8 мая. Взрыв прогремел к югу от столицы Сирии. Комплексы ПВО приведены в готовность, сообщают источники.

    «Срочно. Взрыв на юге Дамаска. ПВО в действии», — написал в своем микроблоге в Twitter сирийский доктор исторических наук Qalaat Al Mudiq.

    Сирийский журналист Дэнни Макки также сообщает о взрыве. В своем мкроблоге он опуликовал фотографию. По данным журналиста, взрыв прогремел в промышленной зоне Аль-Кесва к югу от Дамаска.

    Сирия: взрыв прогремел к югу от Дамаска

    Официальных данных о причинах инцидента на данный момент нет. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

    Мохамад Жарбуа, находящийся на месте инцидента, сообщил Федеральному агентству новостей, что, скорее всего, это была атака со стороны Израиля, нацеленная на индустриальную зону Аль-Кесва в сирийской деревне.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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