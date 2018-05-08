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ВС Польши и Прибалтики не в состоянии противостоять российской бронетехнике – NI
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    ВС Польши и Прибалтики не в состоянии противостоять российской бронетехнике – NI

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    ВС Польши и Прибалтики не в состоянии противостоять российской бронетехнике – NI

    Вашингтон, 8 мая. Военное командование прибалтийских стран, а также Польши озабочено отставанием собственных пехотных противотанковых систем и их неспособностью бороться с новейшей российской бронетехникой. Об этом пишет издание National Interest.

    Как отмечает издание, большая часть противотанкового вооружения в ВС Прибалтики и Польши значительно устарели. Руководство Польши по-прежнему пытается найти адекватную замены стоящим на вооружении РПГ-76 «Комар» и РПГ-7. Также стоит отметить, что страны Балтии и Польша используют шведские гранатометы «Карл Густав»

    Наиболее вероятными моделями противотанкового вооружения, которое может быть взять на вооружение Польшей и Прибалтикой, могут стать американские гранатометы Airtronic PSRL-1, испанские Instalanza C90 и С100 и немецкий Panzerfaust 3.

    Издание подчеркнуло, что в настоящий момент большая часть противотанкового вооружения стран «Восточного фланга НАТО» не в состоянии противостоять новейшим российским танкам.

     

    Автор: Антон Зарубин
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