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Сирия: за сутки в Алеппо из Хомса и лагеря беженцев Ярмук вывели более 4,3 тыс. боевиков с семьями
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    Сирия: за сутки в Алеппо из Хомса и лагеря беженцев Ярмук вывели более 4,3 тыс. боевиков с семьями

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    Сирия: за сутки в Алеппо из Хомса и лагеря беженцев Ярмук вывели более 4,3 тыс. боевиков с семьями

    Хмеймим (Сирия), 8 мая. Завершается вывод боевиков и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, за последние сутки из него вышли более 1,2 тыс. человек. 

    Офицеры Центра примирения совместно с подразделениями российской военной полиции завершают вывод боевиков с семьями из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм».

    За минувшие сутки через этот гумкоридор вышли 1 211 человек. Автобусы доставили их на север провинции Алеппо. 

    «Всего с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведено 7 393 боевика и члена их семей», — говорится в сообщении ЦПВС.

    В Центре примирения подчеркнули, что российская сторона продолжает работу, направленную на дальнейшую деэскалацию обстановки и в других районах Сирии. Так, в рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению второй день продолжается вывод боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс».

    За день через гумкоридор Эр-растан выведено и доставлено на север провинции Алеппо 3 183 человека.

    Боевики передали сирийской армии три единицы бронетехники, 12 единиц вооружения различного типа и боеприпасы к ним.

    Автор: Олеся Волкова
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