Президент Ирана обвинил США в невыполнении обязательств по ядерной сделке

Москва 8 мая. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран всегда выполнял обязательства по ядерной сделке, в то время как США этого никогда не делали. Об этом Роухани заявил в ходе обращения к иранскому народу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана, после чего Белый дом начнет процесс восстановления действия санкций против Тегерана.

«Сегодня вечером мы стали свидетелями важного исторического опыта. В течение сорока последних лет мы повторяли, что Иран - страна, которая привержена своим обязательствам, а США - страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам», — заявил Роухани.

Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, в результате чего был принят Совместный всеобъемлющий план действий, который снимал с Ирана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.