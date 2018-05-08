Лоукостер «Победа» получил допуск на рейсы в Лондон 

Москва, 8 мая. Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») получила допуски на регулярные рейсы в Лондон из Петербурга и Калининграда, следует из приказа Росавиации.

Помимо этого, «Победа» получила допуски на регулярные рейсы в Штутгарт из Петербурга и в Женеву из Калининграда. Росавиация отказа перевозчику лишь в допуске на маршрут из Москвы в Ригу.

В апреле, как сообщал «Телеканал 360», «Победа» начала летать из Петербурга в армянский Гюмри.