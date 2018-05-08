Трамп заявил о намерении вернуть санкции против Ирана «на наивысшем уровне»

Вашингтон, 8 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вернет санкции против Ирана «на самом высоком уровне». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Мы вернем на наивысшем уровне экономические санкции. Любая страна, которая помогает Ирану в его ядерных устремлениях, также может подвергнуться санкциям со стороны США. Америка не будет заложником ядерного шантажа. Мощные санкции будут полностью реализованы», — заявил Трамп.

Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий, реализация которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Накануне Трамп заявил, что США планируют выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, после чего Белый дом начнет процесс восстановление действия санкций против Тегерана.