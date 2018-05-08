«У нее никогда не было такой роскоши»: новый тренер рассказал о первой встрече с Медведевой

Москва, 8 мая. Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, что был поражен решением российской фигуристки Евгении Медведевой тренироваться под его руководством и не верил, что это возможно.

По словам Орсера, его поразили решительность и страсть, с которыми Медведева намерена приступить к тренировкам, когда восстановится после травмы.

«Я был по-настоящему поражен, не верил, что такое возможно. При этом я предполагал, зачем Медведева захотела со мной встретиться», — рассказал Icenetwork о своей первой встрече с Медведевой Орсер.

По его словам, Медведева не сказала ни одного плохого слова в адрес своих тренеров, но заявила, что хочет изменений в карьере.

Тренер обменялся с фигуристкой мнениями о направлениях, в которых хчоет развиваться Медведева.

«У нее никогда не было такой роскоши. Раньше ей лишь давали указания о том, под какую композицию выступать, какие элементы и в каком порядке выполнять», — цитирует Орсера RT.

Напомним, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и будет тренироваться в Канаде. При этом она подчеркнула, что продолжит выступать за Россию.