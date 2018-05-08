«Существует вероятность подавиться»: россияне отреагировали на план Волкера по возвращению Крыма

Москва, 8 мая. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер придумал, как вернуть Крым.

Он заявил, что «с большим воодушевлением» относится к политике непризнания «оккупации» Прибалтики. По мнению Волкера, на Россию необходимо оказывать давление до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине.

Интернет-пользователи с иронией отреагировали на заявление Волкера, напомнив, что Крым исторически принадлежал России.

«Волкер подтвердил главную цель США… Когда пытаешься откусить кусок, который не сможешь пережевать, то существует огромная вероятность подавиться. Чего Волкеру и США в целом желаю», — заявил пользователь rotmistr60.

«А эти все Крым возвращают», — отметила Екатерина Мальцева.

Привет))А эти всё Крым возвращают))) — Екатерина Мальцева (@orion10555) May 8, 2018

Другой пользователь сравнил Украину с соловьем, которую «старший брат» — США — кормит баснями.

Напомним, Крым вошел в состав Украины по итогам референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за возвращение полуострова в состав РФ.