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Украина требует от Норвегии вернуть ей Крым на детском паззле
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    Украина требует от Норвегии вернуть ей Крым на детском паззле

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    Украина требует от Норвегии вернуть ей Крым на детском паззлеКиев, 8 мая. Власти Украины потребовали от Норвегии повлиять на местную компанию, выпускающую головоломки. В одном из паззлов этой фирмы Крым указан принадлежащим России, что вызвало острое недовольство у Киева.

    Украина уже направила письмо в министерство иностранных дел Норвегии, заявив, что полуостров «незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине». Украинские власти хотят, чтобы Норвегия запретила своему производителю паззлов выпускать карты с российским Крымом.

    Руководитель отдела МИД Норвегии по коммуникациям Фроде Андерсен подчеркнул, что в стране нет правил, касающихся производства или продажи подобного рода карт и головоломок. Как пишет RT, у МИД Норвегии нет оснований начинать разбирательство в связи с этим делом.

    «У нас две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаём свою продукцию и в Россию, и на Украину. А в украинской версии Крым указан украинским. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики», — заявил Ларс Кристиан Ларсен – генеральный директор фирмы L.A. Larsen, производящей данные карты.

     

    Автор: Антон Зарубин
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