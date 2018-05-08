Украина требует от Норвегии вернуть ей Крым на детском паззле

Киев, 8 мая. Власти Украины потребовали от Норвегии повлиять на местную компанию, выпускающую головоломки. В одном из паззлов этой фирмы Крым указан принадлежащим России, что вызвало острое недовольство у Киева.

Украина уже направила письмо в министерство иностранных дел Норвегии, заявив, что полуостров «незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине». Украинские власти хотят, чтобы Норвегия запретила своему производителю паззлов выпускать карты с российским Крымом.

Руководитель отдела МИД Норвегии по коммуникациям Фроде Андерсен подчеркнул, что в стране нет правил, касающихся производства или продажи подобного рода карт и головоломок. Как пишет RT, у МИД Норвегии нет оснований начинать разбирательство в связи с этим делом.