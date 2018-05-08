Сирия: три города на юге провинции Дамаск переходят под контроль САА

Дамаск, 8 мая. В ближайшее время последняя партия боевиков покинет южные районы провинции Дамаск, после чего они полностью перейдут под контроль Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, в ближайшее время последние силы боевиков покинут города Бабила, Ялда и Бейт-Сахм на юге провинции Дамаск. К настоящему моменту подразделения сирийской армии уже вошли в город Ялда, чтобы продолжить операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в южных пригородах Дамаска.

В начале мая благодаря усилиям представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от экстремистов Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч боевиков. Сейчас анклав находится под полным контролем властей Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.