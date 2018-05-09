Сирия новости 9 мая 07.00: курды снова могут пополнить свои ряды террористами ИГ; исламисты в Алеппо готовы сорвать перемирие

Сирия, 9 мая. Курды снова могут пополнить свои ряды террористами ИГ1; исламисты в Алеппо готовы сорвать перемирие; «Хайят Тахрир аш-Шам» ликвидировал полевого командира конкурирующей группировки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были атакованы «Джебхат ан-Нусрой»1 в городе Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряли 5 боевиков после теракта в городе Мастум в провинции Идлиб.

«Джебхат Тахрир Сурия»: производит перегруппировку сил в провинции Алеппо.

«Сирийская свободная армия»: ведет спорадические бои с «Джебхат ан-Нусрой» в провинции Даръа.

Провинция Дамаск

Боевики «Исламского государства»1 всеми силами пытаются удержать свои позиции в анклаве на юге Дамаска, оказывая наиболее ожесточенное сопротивление сирийским правительственным войскам в районе Ат-Тадамуна. Однако САА продолжает медленное, но уверенное продвижение вглубь территорий ИГ. Открывшийся ранее фронт со стороны населенного пункта Ялда, откуда были вывезены боевики договороспособных группировок, позволил занять здание госпиталя и еще несколько зданий на востоке анклава.

Под давлением сирийцев террористы могут осуществить попытку прорыва из кольца окружение в жилые районы Дамаска, чтобы там раствориться среди мирных жителей, предполагает источник в Twitter (@SyriawatanNews).

Как пишет Telegram-канал @Syria_2_4, в районе населенного пункта Кутейфа произошел взрыв грузовика, который передвигался по трассе Дамаск—Хомс. О причинах взрыва неизвестно, однако, по мнению источника, это могла быть атака израильских ВВС, которые известны своими актами военной агрессии против сирийского государства и союзных ему проиранских формирований, действующих на территории САР.

Взрыв прогремел к югу от Дамаска. Комплексы ПВО приведены в готовность. Взрыв прогремел в промышленной зоне Аль-Кесва к югу от столицы, сообщает telegram-канал @astramilitarum. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Провинция Латакия

«Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает регулярные обстрелы позиций сирийских правительственных войск. По информации источника в Twitter (@WithinSyriaBlog), на территории населенного пункта Нахшебба ночью разорвалось несколько мин, запущенных со стороны боевиков.

Провинция Алеппо

Заключенное между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурией» хрупкое перемирие снова находится под угрозой срыва, сообщает один из «оппозиционных» медиаресурсов. Об этом якобы свидетельствует перегруппировка сил «Джебхат Тахрир Сурия» на севере Сирии, от которой сообщают местные источники. Так, отряды группировки были переброшены в район населенных пунктов Авейджель и Кафер-Джум. Кроме этого, в окрестностях города Хан-Туман было замечено прибытие артиллерийских и зенитных орудий, предположительно принадлежащих «Джебхат Тахрир Сурия».

Неизвестные открыли огонь по позициям подразделений «Лива аль-Кудс», находящихся в городе Алеппо, пишет источник в Twitter (@liongenera20).

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» продолжают возобновленную 1 мая военную операцию «Буря Джазиры», целью которой, по заявлениям международной коалиции, является зачистка восточной части Дейр-эз-Зора от остатков «Исламского государства». Активные бои идут вдоль сирийско-иракской границы, недалеко от нефтяного поля «Ат-Танак», менее интенсивные — наблюдаются в районе Хаджина, Абу-Хасана и других населенных пунктов, расположенных на берегу Евфрата.

По некоторым данным, которыми располагает Telegram-канал @dierezzore5, представители международной коалиции снова ведут переговоры с боевиками ИГ, чтобы те без боя пропустили курдов на свои территории, как это уже было сделано в сентябре прошлого года. Тогда в результате сговора с США, террористы передали курдским вооруженным формированиям нефтяные поля Аль-Изба, Табия и Аль-Джафра. Кроме этого, не исключается, что согласившиеся на условия США террористы могут влиться в состав «Демократических сил Сирии». Подобное также практиковалось американскими спецслужбами в ходе курдских операций в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

Провинция Даръа

«Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия» продолжают бои с «Исламским государством» за контроль над территорией в южных провинциях Сирии. По некоторым данным, в этом им оказывается всесторонняя поддержка израильских спецслужб.

Кроме этого, из-за обострившихся между «Джебхат ан-Нусрой» и «Сирийской свободной армией» противоречий, по информации источника в Twitter (@sayed_ridha), между группировками идут спорадические боестолкновения в окрестностях населенных пунктов Шейх-Саад и Маалака.

Одновременно с этим, боевики «Джебхат ан-Нусра» атаковали позиции сирийских войск, расположенные в кваратале Хамидатахер города Даръа, пишет Telegram-канал @hosienmortadapressnew.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб наблюдается схожая ситуация, что и в западной части Алеппо. Как пишет источник в Telegram @stepnews, в окрестности города Маарет ан-Нуман прибыло несколько отрядов боевиков «Джебхат Тахрир Сурия».

По сообщениям медиацентра боевиков «Харас ад-Дин», один из полевых командиров группировки Абу Ахмад аль-Курди был ликвидирован силами «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Оппозиционный» Telegram-канал @hmosyrian сообщает о теракте в городе Мастум, где был подорван автомобиль с пятью боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

Аль-Кунейтра

Боевики «Джебхат ан-Нусры» доставляют вооружение и укрепляют оборонительные позиции в районе населенного пункта Эль-Хамдания, пишет источник в Twitter (@Sohayb_Masri1).

Жители Голанских высот сообщили, что не менее трех ракет были выпущены со стороны Израиля на восток в направлении сирийской провинции Аль-Кунейтра. Также сообщается об активности военно-воздушных сил. Об этом сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq). Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в повышенную боевую готовность, ВС Израиля развернули системы ПВО на Голанских высотах, а также открыли в этом районе бомбоубежища.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)