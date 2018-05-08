Вашингтон, 8 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить новое соглашение по ядерной программе.

Трамп констатировал, что после выхода США из ядерного соглашения Тегеран, скорее всего, заявит, что не будет вести переговоры по новой сделке.

«Они отказываются – ну и ладно, — добавил американский лидер. — Я бы, возможно, сказал то же самое, если бы был на их месте. Но факт в том, что они захотят новое долговременное соглашение, которое будет на благо всему Ирану и его народу. Когда они захотят, я готов, хочу и могу (вести переговоры по новому соглашению по ядерной программе. — Прим. ФАН)».

Глава США добавил, что для Ирана и мира могут произойти «замечательные вещи», которые все страны хотят для Ближнего Востока.

Ранее Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана. При этом глава Белого дома добавил, что Вашингтон будет работать с союзниками Соединенных Штатов, чтобы найти настоящее всеобъемлющее и долгосрочное решение проблемы сделки по иранской ядерной программе.