Министр обороны Армении ушел в отставку

Ереван, 8 мая. Глава министерства обороны Армении Виген Саркисян заявил о сложении своих полномочий. Об этом исполняющий обязанности министра заявил в своем обращении к личному составу вооруженных сил.

«Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии. Так правильно. Министр - должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников», — заявил Саркисян.

Он также добавил, что во время его пребывания на посту главы Минобороны Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе было завершено создание системы видеонаблюдения. Кроме того, на вооружение армии поступило современное и высокоточное вооружение, а также повысилась эффективность государственных закупок на нужды армии.

Ранее национальное собрание Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Его кандидатуру поддержали 59 депутатов, 42 парламентария проголосовали против. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении.