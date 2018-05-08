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Израиль развернул ПВО и приготовился к атаке из Сирии
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    Израиль развернул ПВО и приготовился к атаке из Сирии

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    Израиль развернул ПВО и приготовился к атаке из Сирии

    Тель-Авив, 8 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в повышенную боевую готовность в ответ на возможную атаку из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

    По данным ведомства, израильские военные зафиксировали «необычную активность» иранских сил на территории Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны. Вооруженные силы Израиля развернули системы противовоздушной обороны на Голанских высотах, а также открыли в этом районе бомбоубежища для гражданского населения.

    «Выявив необычную активность иранских сил в Сирии, Армия обороны Израиля отдала распоряжение местным властям открыть и подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах. Кроме того, развернуты оборонительные системы, силы Армии обороны Израиля находятся в повышенной готовности к атаке», — говорится в сообщении.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил иранское руководство в том, что оно «открыто ежедневно призывает к уничтожению его государства и регулярно проявляет агрессию в отношении Израиля». Он также добавил, что иранское руководство планирует доставить в Сирию «очень опасное оружие».

    Автор: Алексей Громов
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