Сирия итоги за сутки на 9 мая 06.00: САА освободила от ИГ ряд территорий Дамаска, курды атаковали САА в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 9 мая. САА выбила террористов ИГ1 с ряда позиций в Хаджар аль-Асваде, курды атаковали САА в Дейр-эз-Зоре, в Хасаке бойцы ополчения «Аль-Каям» взорвали штаб SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ с ряда позиций в Хаджар аль-Асваде, перебросили подкрепление на север Хамы, вели обстрел позиций «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме, противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: утратило ряд позиций в Дамаске, противостоит САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла нескольких боевиков в Алеппо.

Курды: укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре, потеряли штаб в Хасаке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов «Исламского государства» значительный участок городской застройки района Хаджар аль-Асвад, включая футбольное поле, расположенное недалеко от освобожденной ранее больницы. О продвижении правительственных войск писало информационное агентство Muraselon. Перестрелки между САА и боевиками ИГИЛ1 также продолжались в районе Ат-Тадамун и лагере беженцев Ярмук. По сведениям местного источника в Twitter (@MasarPressNet), ИГИЛ потеряло большое количество радикалов.

В этой же части Дамаска продолжался процесс вывода боевиков вооруженных формирований, согласившихся на предложенные сирийскими властями условия и сдавших свои позиции. Напомним, исламисты уезжают в провинции Идлиб и Алеппо.

Провинция Алеппо

В течение дня в район города Аль-Баб прибывали автобусы с боевиками, эвакуированными из Растанского котла и южных пригородов Дамаска. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MGhorab3).

В конце дня Telegram-канал (@emaannewscenter1) писал, что лагерь для эвакуированных боевиков и членов их семей недалеко от Аль-Баба затопило из-за продолжительных дождей.

В районе населенного пункта Аз-Захра продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Оппозиционный источник передавал в своем аккаунте в Twitter (@MasarPressNet), что боевики «Ан-Нусры» вывели из строя автомобиль САА. Официально данная информация не была подтверждена. По сведениям информагентства Fars News, армия САР ликвидировала ряд боевиков и уничтожила несколько единиц техники «Тахрир аш-Шам». Позже Telegram-канал (@emaannewscenter1) писал, что исламисты открыли огонь по расположениям САА в районе населенного пункта Лейрамун.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал на своем сайте, что боевики незаконных вооруженных формирований вели минометный обстрел шоссе Ан-Нил в административном центре провинции Алеппо. Данных о пострадавших не поступало.

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@maytham956), что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в столицу региона гуманитарную помощь.

Провинция Хомс

Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@NDhoms1), что из Растанского котла выехало 70 автобусов с боевиками, сдавшими позиции и оружие Сирийской арабской армии (САА). Всего анклав покинуло более 3200 членов антиправительственных группировок.

Напомним, вывод повстанцев с территорий на севере провинции Хомс начался вчера. По сведениям информационного агентства SANA, в течение суток боевики продолжали сдавать имеющееся у них вооружение, чтобы получить возможность выехать в район сирийско-турецкой границы в Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

К западу от Меядина отмечались столкновения между проправительственными силами САР и бандами «Исламского государства». По сведениям Twitter-канала (@ VivaRevolt), к вечеру бойцам сирийской армии удалось отбросить ИГИЛовцев на 50 километров вглубь пустыни.

Подконтрольное ИГ информационное агентство «Аль-Амак» сообщало, что радикальные исламисты напали на расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от Абу Кемаля. Кроме того бойцы курдского ополчения вновь атаковали позиции сирийской армии. Перестрелки между САА и SDF были зафиксированы в районе населенного пункта Джанина. О столкновениях сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Также Twitter-канал (@DeirEzzor24) передавал, что курды укрепляют свои позиции на левом берегу Евфрата. Военные эксперты отмечали, что деятельность SDF и поддерживающей их международной коалиции направлена скорее на сохранение и расширение зоны контроля над нефтяными месторождениями, чем на зачистку территорий региона от ИГ.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжалась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры». Местный источник передавал в Telegram (@Syrianow10), что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации террористов в окрестностях поселений Хубейт и Накир.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что в городе Маарет Мисрин сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента, по сведениям правозащитной организации, погиб гражданский.

Провинция Хама

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ ischark), что к населенному пункту Джурин было переброшено значительное подкрепление Сирийской арабской армии (САА). По сведениям автора публикации, правительственные войска готовятся к масштабному наступлению на позиции боевиков в долине Аль-Габ и далее в районе Джиср аш-Шугура.

Военный Telegram-канал (@Syrianow10) также сообщал, что бригады армии САР вели артиллерийский обстрел укрепрайонов террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Аз-Закията. Продвижение правительственных войск в этой части региона обеспечивают ВКС РФ.

Провинция Хасака

Члены народного сопротивления «Аль-Каям» взорвали штаб Демократических сил Сирии (SDF) в провинции Хасака. Видеодоказательство опубликовано на странице ополчения в Twitter (@SyrianKiyam). Ранее недалеко от военной базы США в Аш-Шаддади ракетой был поражен автомобиль международной коалиции. По сведениям местных источников, данное нападение также организовали бойцы сопротивления.

Напомним, члены ополчения выступают против курдской оккупации и репрессий со стороны SDF по отношению к арабскому населению.

Ирак

В районе Дибис на северо-западе провинции Киркук взорвался заминированный автомобиль, передавало информационно агентство Iraqi News. В результате инцидента тяжелые ранения получил полковник федеральной полиции Ирака.

Группировка «Исламского государства» пыталась атаковать расположения «Хашд аш-Шааби» в провинции Салах эд-Дин. По сведениям информагентства Iraqi News, бойцы ополчения отбили нападение радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)