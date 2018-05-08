Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Вашингтон, 8 мая. Соединенные Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и вводят санкции против Тегерана и его партнеров. Об этом сегодня заявил президент США Дональд Трамп.

В своем заявлении Трамп сообщил, что США покидают соглашение по ядерной программе, заключенное с Ираном в 2015 году с шестью мировыми державами. Кроме того, он пообещал «самый высокий уровень санкций» против Ирана и его партнеров.

Ожидается, что решение Трампа будет крайне негативно воспринято в Европе. Представители стран Евросоюза уже отмечали, что не хотят разрыва ядерной сделки с Ираном. В частности, французский президент Эммануэль Макрон в беседе с Трампом подчеркивал, что решение американского лидера может «открыть ящик Пандоры».

«Может случиться война», — сказал ранее Макрон в интервью журналу Spiegel.

Напомним, что летом 2015 года Иран и страны «Большой шестерки» заключили соглашение. Тегеран соглашается ограничить реализацию ядерной программы и показать свои ядерные объекты инспекторам МАГАТЭ, а западные страны в ответ снимают наложенные ранее санкции.