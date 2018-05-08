Путин предложил Вучичу в неформальной обстановке обсудить отношения России и Сербии

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин предложил главе Сербии Александру Вучичу в неформальной обстановке обсудить вопросы двустороннего взаимодействия.

Путин принял в Кремле президента Сербии, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Российский лидер напомнил, что в этом году исполняется 180 лет с момента установления дипломатических отношений между странами.