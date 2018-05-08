Ядерная сделка останется в силе, вне зависимости от решения США – Чижов

Брюссель, 8 мая. Ядерная сделка с Ираном останется в силе, вне зависимости от того, какое решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее Трамп заявил, что свое решение о том, будут ли США выходить из соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году, он объявит во вторник в 21.00 по московскому времени.

«Ожидания у меня мрачные. Чтобы в итоге ни прозвучало сегодня из Белого дома, это будет, я подозреваю, и имею основания исходить из этого, что на пути реализации этой сделки будут проблемы. Это не значит что она рухнет, это многосторонний инструмент, одобренный единогласно СБ ООН и самой американской стороной», – сказал Чижов.

Он выразил надежду, что остальные участники сделке, включая Иран, продолжат соблюдать достигнутые в 2015 году договоренности, вне зависимости от решения, которое примут США.

Напомним, что летом 2015 года Иран и страны «Большой шестерки» заключили соглашение. Тегеран соглашается ограничить реализацию ядерной программы и показать свои ядерные объекты инспекторам МАГАТЭ, а западные страны в ответ снимают наложенные ранее санкции.