Сирия новости 8 мая 22.30: «Тахрир аш-Шам» обстреляла позиции САА в Алеппо, в Хасаке ополченцы «Аль-Каям» взорвали штаб курдов

Сирия, 8 мая. Боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по расположениям САА в Алеппо, в Хасаке ополченцы «Аль-Каям» взорвали штаб курдов, САА продвинулась на 50 километров в пустыне Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: атаковало САА в Дейр-эз-Зоре, противостоит ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по САА в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в Даръа.

Курды: потеряли штаб в Хасаке.

Провинция Алеппо

Военный источник передает в Telegram (@emaannewscenter1), что боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Лейрамун в северной части провинции Алеппо. Ранее перестрелки между правительственными войсками и радикалами «Джебхат ан-Нусры»1 отмечались в окрестностях поселения Аз-Захра. Сообщалось, что в перестрелках с САА исламисты потеряли большое количество боевиков. Кроме того солдаты армии САР уничтожили несколько единиц техники террористов.

Лагерь для эвакуированных боевиков и членов их семей недалеко от города Аль-Баб затопило из-за продолжительных дождей, пишет Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Провинция Дейр-эз-Зор

Проправительственные силы САР продолжают наступление на позиции террористов «Исламского государства» в пустыне к западу от Меядина. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@ VivaRevolt), что союзники сирийской армии отбросили ИГИЛовцев на 50 километров.

Подконтрольное ИГ информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что радикальные исламисты атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от Абу Кемаля. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы продолжают скрываться на захваченных курдскими отрядами ополчения территориях у сирийско-иракской границы.

Провинция Даръа

На окраинах административного центра провинции Даръа отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях сообщает военный Telegram-канал (@emaannewscenter1).

На западе региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид ибн аль-Валид». Местные источники пишут, что ССА обстреливает опорные пункты исламистов недалеко от города Хит. Одновременно с этим позиции ИГИЛовцев в районе реки Ярмук подверглись атаке со стороны «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Члены народного сопротивления «Аль-Каям» взорвали штаб Демократических сил Сирии (SDF) в провинции Хасака. Видеодоказательство опубликовано на странице ополчения в Twitter (@SyrianKiyam). Ранее недалеко от военной базы США в Аш-Шаддади ракетой был поражен автомобиль международной коалиции. По сведениям местных источников, данное нападение также организовали бойцы сопротивления.

Напомним, члены ополчения выступают против курдской оккупации и репрессий со стороны SDF по отношению к арабскому населению.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)