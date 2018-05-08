Пашинян рассказал Медведеву, как настроено правительство Армении по отношению к РФ

Ереван, 8 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил российского коллегу Дмитрия Медведева с назначением на должность, сообщили в пресс-службе армянского кабина.

«Новое правительство Республики Армения твердо настроено на дальнейшее упрочение двустороннего армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС», — говорится в послании Пашиняна.

Премьер Армении отметил, что взаимодействие стран во всех сферах внесет свою лепту в дело дальнейшего развития и расширения сотрудничества двух государств.

«Желаю вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, доброго здоровья и новых больших успехов, а братскому народу России — процветания и благополучия», — констатировал он.

Пашинян также поблагодарил Медведева за поздравление в связи с его назначением на пост премьера Армении.