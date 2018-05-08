РФС рассказал, кто заплатит ФИФА штраф за расистские выкрики фанатов



Москва, 8 мая. Российский футбольный союз (РФС) выплатит штраф за дискриминационное поведение болельщиков по отношению к игрокам сборной Франции за счет виновников данного инцидента. Об этом заявил исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала РФС на 30 тысяч швейцарских франков (около 22 тысяч евро) за дискриминационные выкрики российских болельщиков в ходе товарищеского матча между сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

«РФС, конечно, выплатит штраф. Но эти средства, в свою очередь, мы будем взыскивать с тех, кто реально виноват в произошедшем. Приходящие на стадион должны понимать свою персональную ответственность. Уверен, что на чемпионате мира благодаря совместной работе ФИФА и РФС будет царить атмосфера праздника и уважения друг к другу», — подчеркнул Алаев.

Стоит отметить, что к настоящему моменту МВД России установило личности людей, проявлявших дискриминацию. В данный момент полиция ведет проверочные мероприятия для привлечения их к ответственности.