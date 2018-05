Посольство РФ высмеяло статью The Times об отношениях Москвы и Запада

Лондон, 8 мая. Посольство РФ в Великобритании высмеяло статью газеты The Times, в которой рассказывается о перспективах развития отношений между Россией и странами Запада.

В публикации The Times утверждается, что европейским странам необходимо наладить сотрудничество с президентом РФ Владимиром Путиным, однако «он должен дать гарантии выполнения минских соглашений ополченцами в Донбассе, а также пойти на определенные уступки в Сирии». Если политический курс Москвы не изменится, то «миру следует подготовиться и даже вооружиться с учетом грядущих непростых времен».

В свою очередь в российском посольстве назвали подобные заявления «хорошей попыткой», напомнив авторам публикации, что соблюдение минских соглашений и восстановление Сирии всегда являлись приоритетами Москвы.

«Однако The Times не упоминает, что США блокируют любые попытки доставить помощь в освобожденные районы (Сирии. — прим. ФАН)», — говорится в сообщении российского посольства.

