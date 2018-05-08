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Посольство РФ высмеяло статью The Times об отношениях Москвы и Запада
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    Посольство РФ высмеяло статью The Times об отношениях Москвы и Запада

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    Посольство РФ высмеяло статью The Times об отношениях Москвы и Запада

    Лондон, 8 мая. Посольство РФ в Великобритании высмеяло статью газеты The Times, в которой рассказывается о перспективах развития отношений между Россией и странами Запада.

    В публикации The Times утверждается, что европейским странам необходимо наладить сотрудничество с президентом РФ Владимиром Путиным, однако «он должен дать гарантии выполнения минских соглашений ополченцами в Донбассе, а также пойти на определенные уступки в Сирии». Если политический курс Москвы не изменится, то «миру следует подготовиться и даже вооружиться с учетом грядущих непростых времен».

    В свою очередь в российском посольстве назвали подобные заявления «хорошей попыткой», напомнив авторам публикации, что соблюдение минских соглашений и восстановление Сирии всегда являлись приоритетами Москвы.

    «Однако The Times не упоминает, что США блокируют любые попытки доставить помощь в освобожденные районы (Сирии. — прим. ФАН)», — говорится в сообщении российского посольства.

    Ранее в МИД РФ заявили, что в Сирии сохраняется сложная гуманитарная ситуация, и Россия прилагает все возможные усилия для оказания помощи жителям. В том числе оказывая помощь международным гуманитарным структурам в доставке помощи, однако США на разных уровнях препятствуют поставкам гуманитарной помощи в Сирию.

    Автор: Алексей Громов
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