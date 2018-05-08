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«Подшипник-диверсант»: россияне шутят о поломке самого дорогого авианосца США Gerald Ford
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    «Подшипник-диверсант»: россияне шутят о поломке самого дорогого авианосца США Gerald Ford

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    «Подшипник-диверсант»: россияне шутят о поломке самого дорогого авианосца США Gerald Ford

    Москва, 8 мая. Начало службы новейшего авианосца ВМС США Gerald Ford перенесено на 2022 год из-за очередной технической неисправности. Россияне отреагировали в Сети на это событие.

    В США пришлось перенести начало службы самого дорого авианосца страны. У Gerald Ford выявлены технические проблемы с «главным упорным подшипником» энергетической установки.

    В связи с этим россияне стали активно шутить в Сети о важной роли «китайского подшипника в жизни ВМС США». Некоторые даже предположили, что, возможно, подшипник российский, и он специально «выполнял свою секретную миссию».

    «Подшипник -диверсант», — написали в Сети и предложили Вашингтону ввести санкции против «российских заводов по производству подшипников».

    «Подшипник-диверсант»: россияне шутят о поломке самого дорогого авианосца США Gerald Ford

    «Технологии, технологии, — критиковали американских производителей россияне. — Подшипник не могут сделать».

    Некоторые пользователи Сети подошли к проблеме более детально, пытаясь понять, что именно могло стать причиной неудачи Gerald Ford.

    «Все понятно — шляпки болтов приклеили не водостойким клеем», — шутили они.

    Многие вспомнили о том, что США регулярно помогают Украине, и предположили, что, возможно, настал черед Киева.

    «Украина помощь не предлагает?» — поинтересовались в Сети. В ответе пользователи озвучили версию о том, как украинские пловцы сдвинут с места новейший американский авианосец, но только за вознаграждение.

    «Подшипник-диверсант»: россияне шутят о поломке самого дорогого авианосца США Gerald Ford

    Автор: Катерина Тимошенская
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