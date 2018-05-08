«Подшипник-диверсант»: россияне шутят о поломке самого дорогого авианосца США Gerald Ford
Москва, 8 мая. Начало службы новейшего авианосца ВМС США Gerald Ford перенесено на 2022 год из-за очередной технической неисправности. Россияне отреагировали в Сети на это событие.
В США пришлось перенести начало службы самого дорого авианосца страны. У Gerald Ford выявлены технические проблемы с «главным упорным подшипником» энергетической установки.
В связи с этим россияне стали активно шутить в Сети о важной роли «китайского подшипника в жизни ВМС США». Некоторые даже предположили, что, возможно, подшипник российский, и он специально «выполнял свою секретную миссию».
«Подшипник -диверсант», — написали в Сети и предложили Вашингтону ввести санкции против «российских заводов по производству подшипников».
«Технологии, технологии, — критиковали американских производителей россияне. — Подшипник не могут сделать».
Некоторые пользователи Сети подошли к проблеме более детально, пытаясь понять, что именно могло стать причиной неудачи Gerald Ford.
«Все понятно — шляпки болтов приклеили не водостойким клеем», — шутили они.
Многие вспомнили о том, что США регулярно помогают Украине, и предположили, что, возможно, настал черед Киева.
«Украина помощь не предлагает?» — поинтересовались в Сети. В ответе пользователи озвучили версию о том, как украинские пловцы сдвинут с места новейший американский авианосец, но только за вознаграждение.