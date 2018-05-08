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Украина
Савченко из СИЗО просится на заседания Рады
Общество
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    Савченко из СИЗО просится на заседания Рады

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    Савченко из СИЗО просится на заседания Рады

    Киев, 8 мая. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом по обвинению в подготовке терактов и государственного переворота, потребовала обеспечить ей условия для исполнения служебных обязанностей из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

    «Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, председателя Службы безопасности, председателя Верховной рады, обеспечить ей условия для выполнения служебных обязанностей, как народного депутата», — говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

    В сообщении также отмечается, что Надежда Савченко является действующим депутатом, поэтому обязана посещать заседания парламента Украины, а также проводить встречи с избирателями, отчитываться перед СМИ и выполнять другие обязанности, которые возложена на народного депутата в соответствии с законодательством Украины.

    Автор: Алексей Громов
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