Савченко из СИЗО просится на заседания Рады

Киев, 8 мая. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом по обвинению в подготовке терактов и государственного переворота, потребовала обеспечить ей условия для исполнения служебных обязанностей из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

«Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, председателя Службы безопасности, председателя Верховной рады, обеспечить ей условия для выполнения служебных обязанностей, как народного депутата», — говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

В сообщении также отмечается, что Надежда Савченко является действующим депутатом, поэтому обязана посещать заседания парламента Украины, а также проводить встречи с избирателями, отчитываться перед СМИ и выполнять другие обязанности, которые возложена на народного депутата в соответствии с законодательством Украины.