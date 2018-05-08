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Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранить санкции против КНДР
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    Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранить санкции против КНДР

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    Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранить санкции против КНДР

    Вашингтон, 8 мая. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых обсудил ситуацию вокруг на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    По данным ведомства, лидеры США и Китая обсудили последние события на Корейском полуострове, а также встречу председателя КНР Си Цзиньпина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая состоялась 8 мая.

    «Президент Трамп и президент Си согласились с важностью сохранения действия санкций в отношении Северной Кореи до тех пор, пока она окончательно не свернет свои ядерные и ракетные программы», — говорится в сообщении.

    Кроме того, глава Белого дома подтвердил свою приверженность тому, чтобы торговые отношения между США и КНР были сбалансированы, а также могли приносить пользу американским предприятиям и рабочим.

    Автор: Алексей Громов
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