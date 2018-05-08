Ученые выяснили, как туристы могут стать причиной катастрофы на Земле

Сидней, 8 мая. Специалисты Сиднейского университета выяснили, что туризм является одной из причин глобального загрязнения Земли.

Ученые выяснили, что 8% выбросов углерода в атмосферу Земли происходит из-за туризма. По их мнению, этот бизнес пагубно сказывается на планете. Для этого экспертам пришлось изучить потоки парниковых газов в 160 странах мира.

Лидером антирейтинга по объему произведенного туристами углекислого газа стали США. Второе место заняла Индия. Тройку лидеров замкнула Германия.

После изучения ситуации на Мальдивах, Кипре и Сейшелах ученые пришли к выводу, что 80% загрязнения от общего количества выброшенных вредных газов лежит на туризме.