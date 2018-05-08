Это высочайшие профессионалы — депутат Госдумы Евгений Федоров о трех кандидатах в вице-премьеры

Москва, 8 мая. Дмитрий Козак, Татьяна Голикова и Юрий Борисов справятся с любыми задачами, уверен депутат Госдумы.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров по просьбе Федерального агентства новостей дал оценку предложенным Дмитрием Медведевым кандидатурам на должности вице-премьеров.

Дмитрий Козак, по его словам, «один из опытнейших членов правительства и высочайший профессионал; если он справлялся с регионами, то справится с промышленностью и энергетикой».

Депутат подчеркнул, что решение проблем отечественной промышленности — не в личности ее куратора и даже правительства в целом, а в возможности обеспечить ее деньгами.

Поэтому ключевым игроком здесь выступает Центробанк, который, по мнению Евгения Федорова, должен радикально снизить ключевую ставку, что позволит привлечь в экономику, в том числе в промышленность, порядка 65 триллионов рублей, обеспечив ей тем самым необходимый рост.

«Поэтому у Дмитрия Козака, и правительства в целом, — скорее, распорядительная функция: разгребать завалы и создавать условия для инвестиций в промышленность. Главное — определить источник инвестиций, и это вопрос Центробанка и банковской системы страны в целом», — отметил Евгений Федоров.

Комментируя назначение Татьяны Голиковой, депутат заявил, что председатель Счетной палаты — «прекрасный кандидат на эту должность».

По словам Федорова, она высочайший специалист в области финансов. На социальные нужды, как известно, будет выделено дополнительные 8 триллионов рублей. Ее основная задача — контролировать расход этих средств, следить за тем, чтобы не воровали государственные деньги. «Здесь, опять-таки, главное — обеспечить социальную сферу деньгами», - подчеркнул Федоров

В отношении Юрия Борисова депутат Госдумы, отметив, что хорошо его знает, сказал, что «это первоклассный специалист в области оборонного заказа, который знает все тонкости производства военной техники».

По словам Федорова, для этой должности необходим человек, который знает «оборонку изнутри», а Борисов таким человеком как раз является.

«Он держит в голове всю номенклатуру по тысячам изделий оборонного заказа и прекрасно понимает всю подноготную ее производства: «от» и «до», — подчеркнул Евгений Федоров, еще раз подтвердив, что «полностью поддерживает это назначение».

Кандидатуры трех предполагаемых вице-премьеров были представлены Дмитрием Медведевым 7 мая на встрече с фракцией «Единая Россия». На следующий день сам Медведев, представленный президентом Владимиром Путиным, был утвержден Госдумой в должности председателя правительства Российской Федерации.