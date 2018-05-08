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Премьер Белоруссии поздравил Медведева с назначением на должность
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    Премьер Белоруссии поздравил Медведева с назначением на должность

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    Премьер Белоруссии поздравил Медведева с назначением на должность

    Минск, 8 мая. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков позвонил российскому коллеге Дмитрию Медведеу и поздравил с назначением на должность, сообщили в пресс-службе Совета министров Белоруссии.

    Кобяков поздравил Медведева с назначением на пост премьер-министра России.

    «8 мая по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — констатировали в пресс-службе белорусского премьера.

    Представитель Минска выразил уверенность, что работа Медведева в должности главы правительства России «и впредь способствовать успешному социально-экономическому развитию российского государства, повышению уровня жизни его граждан, укреплению авторитета страны на международной арене».

    Премьер Белоруссии поздравил Медведева с назначением на должность

    Автор: Катерина Тимошенская
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