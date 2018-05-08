Премьер Белоруссии поздравил Медведева с назначением на должность

Минск, 8 мая. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков позвонил российскому коллеге Дмитрию Медведеу и поздравил с назначением на должность, сообщили в пресс-службе Совета министров Белоруссии.

Кобяков поздравил Медведева с назначением на пост премьер-министра России.

«8 мая по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — констатировали в пресс-службе белорусского премьера.

Представитель Минска выразил уверенность, что работа Медведева в должности главы правительства России «и впредь способствовать успешному социально-экономическому развитию российского государства, повышению уровня жизни его граждан, укреплению авторитета страны на международной арене».