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Сирия: более трех тысяч боевиков намерены покинуть провинцию Хомс
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    Сирия: более трех тысяч боевиков намерены покинуть провинцию Хомс

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    Сирия: более трех тысяч боевиков намерены покинуть провинцию Хомс

    Дамаск, 8 мая. Более трех тысяч боевиков и членов их семей готовятся покинуть северные районы провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, более трех тысяч боевиков и их семей готовятся покинуть города Эр-Растан и Тальбиса в провинции Хомс в рамках сделки сирийским правительством, которая предполагает их беспрепятственный выход в северо-западную часть провинции Идлиб. Накануне более 2,8 тысяч боевиков и членов их семей покинули северные районы провинции Хомс, откуда были переправлены в Идлиб.

    В начале мая благодаря усилиям представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от экстремистов Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч боевиков. Сейчас анклав находится под полным контролем властей Сирии.  

    Автор: Алексей Громов
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