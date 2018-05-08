Британцы научили пауков прыгать по команде

Лондон, 8 мая. Британские ученые научили пауков прыгать по команде, чтобы изучить биомеханику этих членистоногих, сообщили в Университета Манчестера.

Британские ученые провели необычное исследование. Для разработки микророботов они решили изучить биомеханику пауков.

Для этого эксперты научили паука по имени Ким совершать прыжки на разные высоту и дистанции. Процесс записывался на камеру в режиме slow-motion.

Как выяснилось, прыжки животного различаются в зависимости от цели. Для небольшого прыжка пауки тратят меньше времени, но больше сил. По словам специалистов, сила отталкивания пауков перед взлетом может равняться пятикратному весу паукообразных.