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Британцы научили пауков прыгать по команде
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    Британцы научили пауков прыгать по команде

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    Британцы научили пауков прыгать по команде

    Лондон, 8 мая. Британские ученые научили пауков прыгать по команде, чтобы изучить биомеханику этих членистоногих, сообщили в Университета Манчестера.

    Британские ученые провели необычное исследование. Для разработки микророботов они решили изучить биомеханику пауков.

    Для этого эксперты научили паука по имени Ким совершать прыжки на разные высоту и дистанции. Процесс записывался на камеру в режиме slow-motion.

    Как выяснилось, прыжки животного различаются в зависимости от цели. Для небольшого прыжка пауки тратят меньше времени, но больше сил. По словам специалистов, сила отталкивания пауков перед взлетом может равняться пятикратному весу паукообразных.

    Британцы научили пауков прыгать по команде

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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