Меланью Трамп обвинили в плагиате на Обаму

Москва, 8 мая. Супругу президента США Дональда Трампа Меланью вновь обвинили в плагиате после ее заявления о запуске кампании по обеспечению безопасности для детей в Интернете. Об этом сообщает Би-би-си.

В ходе презентации кампании Меланья Трамп представила буклет под названием «Будь лучшим», тексте и графика буклета оказались практически идентичны изданию аналогичного буклета при администрации бывшего президента США Барака Обамы. При этом автором буклета была указана Меланья Трамп.

После того, как пользователи Сети указали на сходство между буклетами, в графе авторства стало указано: «Буклет Федеральной комиссии по торговле, представленный Первой Леди Меланьей Трамп».