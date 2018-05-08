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Сирия: французские военные планируют эвакуировать террористов ИГ из Дейр-эз-Зора
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    Сирия: французские военные планируют эвакуировать террористов ИГ из Дейр-эз-Зора

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    Сирия: французские военные планируют эвакуировать террористов ИГ из Дейр-эз-Зора

    Дамаск, 8 мая. Французские военные провели переговоры с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) об их эвакуации из Дейр-эз-Зора в Хасаку. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на местные источники.

    По данным агентства, французские военные, которые находятся в Сирии, провели переговоры с боевиками ИГ об их эвакуации из Дейр-эз-Зора в провинцию Хасака.

    Боевики ИГ согласились освободить пять тысяч пленных из своих тюрем. Французские силы, в свою очередь, обеспечат террористам ИГ безопасный выход из населенных пунктов Хаджин, Альбу Хасан, Аль-Шаафа, Аль-Шауз и Аль-Бакуз в провинцию Хасака. Кроме того, французские военные пообещали продолжить переговоры об освобождении 620 женщин и детей, которые являются членами семей боевиков ИГ и удерживаются курдскими боевиками.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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