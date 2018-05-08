Путин опередил Трампа в списке самых влиятельных людей по версии Forbes

Нью-Йорк, 8 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин опередил американского лидера Дональда Трампа в рейтинге самых влиятельных людей мира, составленным журналом Forbes. Так, глава российского государства находится на втором месте.

Возглавил список председатель КНР Си Цзинпинь. Четвертую позицию списка заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос замкнул пятерку самых влиятельных людей мира.

Стоит отметить, что французский президент Эммануэль Макрон разместился на 12 позиции списка, а британский премьер Тереза Мэй заняла 14 строчку рейтинга.

Напомним, в апреле работавший в Forbes журналист Джонатан Гринберг рассказал, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в рейтинг самых богатых людей мира. По его словам, Трамп соврал о своем состоянии.