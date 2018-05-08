Украинская сторона в очередной раз сорвала разведение сил в районе поселка Станица Луганская

Луганск, 8 мая. Украинская сторона очередной раз сорвала разведение сил и средств в районе поселка Станица Луганская. Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

4 мая в Минске состоялось очередной заседание контактной группы. В ходе заседания представителем от Украины Леонидом Кучмой была названа дата возможного разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. А именно — 8 мая 2018 года, при условии, что до этого времени не будет зафиксировано нарушения режима прекращения огня на данном участке.

Согласно ежедневным отчетам СММ ОБСЕ, по состоянию на 8 мая последнее нарушение режима прекращения огня на вышеуказанном участке было зафиксировано 30 апреля 2018 года.

«8 мая 2018 года в 11 ч. 40 мин. представительством ЛНР в СЦКК от команды СММ ОБСЕ по взаимодействию с СЦКК (г. Соледар, Украина) получена информация об отсутствии у СММ ОБСЕ уведомления от украинской стороны о готовности 08.05.2018 г. и в другие дни к разведению сил и средств на участке № 1 «Станица Луганская», — сообщает представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

В ходе переговоров в Минске представители ЛНР заявили о готовности к разведению сил и средств на данном участке при получении соответствующего уведомления от украинской стороны.

«С момента подписания рамочного решения Луганская народная республика 76 раз заявляла о готовности к разведению сил и средств на данном участке и 21 раз непосредственно на участке разведения №1 Народная милиция ЛНР запуском сигнальной ракеты практически подтверждала готовность к началу разведения», — говорится в заявлении.

На данный момент информации о готовности к разведению со стороны Украины не поступало.