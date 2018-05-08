МИД РФ ждет от властей Чехии незамедлительных мер по восстановлению памятника Коневу
Москва, 8 мая. Россия ждет от Чехии незамедлительных мер по восстановлению памятника маршалу СССР Ивану Коневу, заявили в департамента информации и печати МИД России.
В МИД РФ отреагировали на акт вандализма, который был совершен в Праге в отношении памятника Коневу. В ведомстве напомнили что 8 и 9 мая весь мир вспоминает «самую кровавую в истории человечества войну».
«Однако не для всех Великая Победа является праздником», — заметили дипломаты.
Нападение на памятник в МИД назвали «актом вандализма». В Москве напомнили, что памятник был установлен в знак признательности жителей чешской столицы за освобождение города от фашистской оккупации.
«Рассчитываем, что чешские власти примут незамедлительные меры по розыску и наказанию преступников, восстановлению памятника Ивану Коневу и обеспечению сохранности монумента в его первоначальном виде», — констатировали в российском министерстве.