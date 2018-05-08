Меню
Политика
МИД РФ ждет от властей Чехии незамедлительных мер по восстановлению памятника Коневу
Общество
Праздничный концерт для ветеранов прошел в петербургском БКЗ
Следующая новость
Загрузка...

    МИД РФ ждет от властей Чехии незамедлительных мер по восстановлению памятника Коневу

    459

    МИД РФ ждет от властей Чехии незамедлительных мер по восстановлению памятника Коневу

    Москва, 8 мая. Россия ждет от Чехии незамедлительных мер по восстановлению памятника маршалу СССР Ивану Коневу, заявили в департамента информации и печати МИД России.

    В МИД РФ отреагировали на акт вандализма, который был совершен в Праге в отношении памятника Коневу. В ведомстве напомнили что 8 и 9 мая весь мир вспоминает «самую кровавую в истории человечества войну».

    «Однако не для всех Великая Победа является праздником», — заметили дипломаты.

    Нападение на памятник в МИД назвали «актом вандализма». В Москве напомнили, что памятник был установлен в знак признательности жителей чешской столицы за освобождение города от фашистской оккупации.

    «Рассчитываем, что чешские власти примут незамедлительные меры по розыску и наказанию преступников, восстановлению памятника Ивану Коневу и обеспечению сохранности монумента в его первоначальном виде», — констатировали в российском министерстве.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.