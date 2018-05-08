МИД РФ ждет от властей Чехии незамедлительных мер по восстановлению памятника Коневу

Москва, 8 мая. Россия ждет от Чехии незамедлительных мер по восстановлению памятника маршалу СССР Ивану Коневу, заявили в департамента информации и печати МИД России.

В МИД РФ отреагировали на акт вандализма, который был совершен в Праге в отношении памятника Коневу. В ведомстве напомнили что 8 и 9 мая весь мир вспоминает «самую кровавую в истории человечества войну».

«Однако не для всех Великая Победа является праздником», — заметили дипломаты.

Нападение на памятник в МИД назвали «актом вандализма». В Москве напомнили, что памятник был установлен в знак признательности жителей чешской столицы за освобождение города от фашистской оккупации.