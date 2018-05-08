Сирийцы, проживающие на территории провинции Хасака, почтили память погибших героев. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на мероприятии.

6 мая полицейские города Хасака провели фестиваль для подразделений безопасности и правопорядка в районе Аль-Мардиян. В мероприятии приняли участие секретарь отделения партии Баас Сулейман аль-Насер, начальник полиции Хасаки генерал-майор Файез Гази, а также представители местной власти, мусульманские и христианские священнослужители и простые сирийские граждане, поддерживающие законное правительство.

В выступлениях, которые можно было услышать на фестивале, говорилось о значении подвига. Подвиг для сирийцев — это одна из важнейших ценностей, которая ведет к славе, вечности и победе. Граждане Сирии хранят память о героях, которые погибли, защищая свою родину. Эти люди навечно вписали свои имена в историю сопротивления захватчикам.

Примечательно, что подобный фестиваль прошел в провинции Хасака, большая часть которой была захвачена курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) при поддержке сил коалиции. Кроме этого, под фактической оккупацией SDF и США в настоящее время находятся территории провинций Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор. Отказавшись передавать освобожденные от «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) земли, «Демократические силы Сирии» хотят создать на них свое квазигосударственное образование, против чего восстает местное арабское население.

1 Организация запрещена на территории РФ.