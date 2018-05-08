Дамаск, 8 мая. Республика Ингушетия, в сотрудничестве с Министерством социальных дел и труда в Сирии, организовала почетное мероприятие для 1000 семей погибших сирийских бойцов в знак признания их жертв для защиты Родины, единства и суверенитета Сирии. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил гуманитарную акцию в Дамаске.

В мероприятии приняли участие актеры и танцоры, которые показали местным жителям национальные песни и фольклорные танцы из наследия двух стран.

Советник-помощник главы Ингушетии Луай Юсеф занимается углублением отношений между двумя дружественными народами, ссылаясь на долгую историю и цивилизацию Сирии. В свою очередь, сирийский министр социальных дел и труда Рима аль-Кадири рассматривает это событие как инициативу, чтобы засвидетельствовать уважение к семьям погибших и пострадавших от кризиса в Сирии.

Со своей стороны, ряд семей выразили благодарность и признательность за эту инициативу, подчеркнув решимость предоставить все, что дорого и ценно для Сирии и её жителей. То, что сирийские власти не забывают про погибших на поле боя и под обстрелами боевиков в мирных городах – очень важно, поскольку легитимность власти в глазах самих сирийцев отчаянно пытаются подорвать недружественные страны Запада.

Сотрудничество России и Сирии состоит во многих аспектах, не ограничиваясь одним лишь военным. Гражданские инициативы сплотят и без того дружественные страны, и в дальнейшем помогут вырвать последние ростки терроризма с сирийской и российской земли.