Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что страна движется к беззаконию.

«Я, кажется, на десятую годовщину независимости Украины сказал, что Украина состоялась как независимое государство. Я сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории, где не работает ни конституция, ни законы, ничто», — заявил Кучма.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что если Украина и впредь будет контролироваться США, и американцы своей деятельностью, либо бездеятельностью поспособствуют замене фигуры действующего президента Украины Петра Порошенко на другого политика, то ситуация не изменится.

«Ситуация будет развиваться ровно в том же векторе, в котором это происходит сейчас. И ни Кучма, ни Кравчук, ни прочие политики, которые периодически на эту тему высказываются, не являются здоровыми, адекватными элитами, представителями политических или общественных движений, так или иначе реалистично смотрящих на мир, либо хотя бы теми, кто нейтрально относится к России», — объясняет собеседник агентства.

Как и многие бывшие члены Партии Регионов, Кучма и Кравчук — это те представители украинского политического класса, которые привели Украину туда, где она находится сейчас.

«И не в одном Порошенко дело. Но в целом, если вектор государства Украина будет пересмотрен, если его идеологический фундамент будет изменен, и государство перестанет опираться на бандеровский и галицистский национализм, который привел к тому, что вместо «Бессмертного полка» по улицам идут националисты с портретами карателей СС дивизий «Нахтигаль» и «Галичина», то тогда можно будет говорить о попытках построить правовое государство. Можно будет посмотреть на существование конституции и определить ее гаранта», — продолжает политический аналитик.

Замена же Порошенко на условную Тимошенко или Саакашвили ни к чему не приведет, поскольку идеологическое основание украинской власти — это радикальный бандеровский национализм. Причем для того, чтобы произошло изменение фундамента власти, украинцам вовсе необязательно устраивать очередной госпереворот.