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Украина
СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов во Львове
Общество
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    СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов во Львове

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    СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов во Львове

    Львов, 8 мая. Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили группу местных жителей, организовавших ретрансляцию «пропагандистских телеканалов РФ» на территории Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

    По данным СБУ, группа жителей Львова организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заранее настроенным доступом к запрещенным телеканалам, которые транслируются с территории Российской Федерации и Донецкой народной республики.

    В ведомстве отметили, что во время обысков, в офисном помещении подозреваемых было обнаружено оборудование, подтверждающее их противоправную деятельность. По данному факту возбуждено уголовное производство, продолжаются следственные действия.

    Автор: Алексей Громов
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