«Битва Наций-2018»: Россия вырвала у Украины «железное очко»

Как известно, сборная России блеснула на чемпионате мира по хоккею в Дании — выиграла все три стартовых матча всухую. Российские зрители расходились с трибун или отрывались от телеэкранов, довольно напевая «Трус не играет в хоккей!..»

При этом вряд ли кому-нибудь из них приходило в голову, что в тот же самый момент другая российская сборная не менее успешно выступила на другом чемпионате мира, добыв в свою копилку 14 золотых медалей из 17 возможных. Происходило это побоище, завершившееся оглушительной победой России, с 3 по 6 мая в расположенном неподалеку от Рима замке Санта Севера.

Использование термина «побоище» в данном случае не является образным преувеличением, так как речь идет о IX международном чемпионате по историческому средневековому бою (ИСБ), традиционно называемом «Битва Наций».

Корреспондент Федерального агентства новостей видел все это собственными глазами — и вряд ли сможет забыть.

«Праздник ультранасилия»

Пересказывать историю появления ИСБ и Международной ассоциации исторического средневекового боя (HMBIA), мы не будем, так как ФАН достаточно полно уже освещал данный вопрос в материале, посвященном «Битве Наций-2017». Просто напомним, что ИСБ — это полноконтактные бои на стальном незаточенном оружии с использованием вооружения и доспехов, характерных для Средневековья.

При этом разрешены не только ударные, но и борцовские приемы. Почему? Потому что бойцы часто (читай — всегда) сходятся во время схватки вплотную. То есть на сверхкороткую дистанцию, где не то что алебардой или мечом, но и кулаком не замахнешься. Вот тогда и идут в дело подсечки и броски. Колющие удары, как особо опасные для бойцов, категорически запрещены.

Соревнования по ИСБ проводятся в разных номинациях — например, бои «1 на 1», «5 на 5» и «21 на 21». Последняя является самой зрелищной и официально именуется «королевской номинацией», а неофициально… «железным очком». В массовых боях участник, коснувшийся «третьей точкой» (коленом, спиной, щитом) земли или оказавшийся за ограждением ристалища, считается проигравшим. В одиночных номинациях счет ведется по очкам.

«Праздник ультранасилия» — так бойцы с самоиронией называют соревнования по историческому средневековому бою. Несмотря на жесточайшие схватки, во время которых от столкновения клинков летят искры, латы покрываются выбоинами, а промахнувшаяся алебарда оставляет на деревянном ограждении ристалища зарубку глубиной в пару-тройку сантиметров, ИСБ не более травмоопасен, чем любой иной вид контактных единоборств.

Обеспечивается это прочным (и тщательно проверяемым судьями) защитным снаряжением, а также отличной физической подготовкой бойцов. Тем не менее, для подстраховки рядом с местом проведения соревнований по ИСБ всегда дежурит «амбуланс».

На всякий случай подчеркнем: ИСБ — это не беспорядочные драки, а четко регламентированные спортивные состязания с соответствующими отборочными турнирами и международным судейским корпусом в лице маршалов. При этом смотрятся соревнования по историческому средневековому бою, на взгляд непосвященного, иногда откровенно шокирующе, что подтверждают даже признанные мастера контактных единоборств.

Присутствовавший на XII международном чемпионате по средневековым боям «Кубок Динамо 2017» чемпион мира и России по боевому самбо, а также профессиональный боец ММА Алексей Иванов прокомментировал увиденное следующим образом: «Ярость и решительность, с которыми ребята бьются за победу, конечно, впечатляют. У меня даже появилась мысль, что наши «бои без правил», пожалуй, будут гуманнее, чем «5 на 5» в латах. Средневековые бои — это жестко, очень жестко!»

Самое любопытное, что это самое «жестко, очень жестко» не останавливает приток в ИСБ все новых бойцов. Кто-то приходит, движимый желанием испытать себя. Кто-то — из любви к истории и рыцарской романтике Средневековья. Причем ряды бойцов ИСБ пополняют не только мужчины: в исторических средневековых боях великолепно рубятся и прекрасные дамы.

Впрочем, вернемся к «Битве Наций».

Исторически так сложилось, что сильнейшие сборные на международный чемпионат выставляются Россией, Украиной, Белоруссией и Польшей. Постепенно к ним по уровню подготовки подтягиваются команды из США, Великобритании и Франции. Однако главными фаворитами соревнований были и остаются русские и украинцы, между которыми, по понятным причинам, на ристалищах разворачивается настоящая «титаномахия».

Долгое время отечественные бойцы, выступающие в белых коттах, оставались в номинации «21 на 21» непобедимыми. Но на проходившей в прошлом году в Барселоне «Битве Наций» сборная Украины, проиграв русским в общем медальном зачете (6 против 18), внезапно смогла остановить «белый каток» и стать победителем в «железном очке». Ликованию бойцов в сине-желтых коттах не было предела! Белые котты вернулись из Барселоны не столько раздосадованными, сколько удивленными. Мол, «как же так?!..»

Весь последующий год российская сборная упрямо тренировалась и терпеливо ждала реванша. На новый международный чемпионат по ИСБ наши спортсмены отправлялись под девизом «Москва слезам не верит». «Битва Наций-2018» обещала быть жаркой. Так оно и получилось, несмотря на перманентно поливающие разгоряченных бойцов весенние дожди.

Fight!

Надо отдать должное организаторам чемпионата — они сделали все, чтобы международное спортивное мероприятие превратилось в настоящий праздник Средневековья. Судите сами.

Высящийся прямо на берегу Средиземного моря средневековый замок с прилагающейся к нему легендой о женском призраке. Развлекающие посетителей шуты и музыканты. Средневековая ярмарка, на которой можно было отыскать все что угодно — от фибулы до кольчуги б/у. Несколько арен, на которых практически в режиме нон-стоп четыре дня шли схватки латников. Массово фланирующие тут и там встречные-поперечные в исторических костюмах — на чемпионат прибыло более 2000 участников из более чем 30 стран мира. Сливающиеся в единый гул звуки барабанов, волынок и ударов металла о металл, плюс — воинственные кличи бойцов и ликующие крики зрителей. Крайне аутентичные лужи и сено под ногами. Поднимающийся среди шатров лагеря дым костров. Всполохи кузнечного горна, рядом с которым правят и латают искореженные доспехи. Наконец, пестрая коллекция гербов и флагов — все это вместе создавало совершенно непередаваемый эффект погружения в историю!

Кстати, о флагах. Со стороны могло показаться, что, помимо официально заявленных номинаций, в Санта Севера шло еще и негласное соревнование на самый больший размер национального флага. Должны признаться, что Россия тут оказалась аутсайдером, отдав первенство Германии. Немцы выходили на ристалище под стягом таких размеров, что, в принципе, все бойцы германской сборной запросто могли бы укрыться им, как одеялом. Однако, в последний день чемпионата немцев все же уели украинцы. Они вынесли флаг таких габаритов, что под него в окрестностях замка просто не нашлось древка подходящей длины…

Как выглядела «Битва Наций-2018» вблизи? Весьма драматично.

Представьте ристалище. Облокотившись на его покрытое зарубками деревянное ограждение, в белой котте с вышитым на ней двуглавым желтым орлом, стоит Дмитрий Тростин, капитан национальной сборной России по ИСБ. Утром в автобусе по дороге из отеля к замку Тростин, чтобы сбить градус напряжения, рассказывал команде анекдоты. Приказы тоже отдавались в шутливой форме:

«Всем, кто сегодня не дерется, ходить в одежде с символикой команды. Чтобы демонстрировать!.. Повторяю — всем! Если бы у меня была собака, она бы тут тоже бегала в футболке нашей сборной!»

В ответ — хохот, что, собственно, и требовалось. Но это было утром. А сейчас Тростин молчит. Все распоряжения уже отданы, говорить больше не о чем. Поэтому капитан просто рассматривает противников. Пристально. Если бы взгляд убивал, Тростин в одиночку сейчас уложил бы «наглухо» минимум пятерку противников.

Последняя проверка судьями доспехов и оружия. Бойцы готовы? Fight! Латники сходятся, и начинается свистопляска боя, из которой взгляд успевает выхватывать только отдельные фрагменты.

Вот чей-то вытаращенный в прорези забрала глаз. Чей-то скребущий по ограждению стальной налокотник. С отчетливым звоном рихтующий шлем боевой топор. Выбитое из кого-то ударом алебарды целое облако пыли. Сбитое с ног тело. Удар краем щита. Замах булавой. Удачная подножка. Неудачная попытка парирования. Выбитый у кого-то из рук клинок. Двое алебардистов, загнавшие мечника в угол…

Не участвующий в схватке капитан умудряется видеть весь рисунок боя. Поэтому Тростин успевает довольно стукнуть кулаком по ограждению ровно за секунду до того, как его бойцы впечатывают в песок ристалища последнего противника.

Стоп бой! Этих наши ушатали. Зовите следующих!

Тем временем на ристалище побежденные обнимаются с победителями. О спорт, ты мир! По крайней мере — до следующей схватки.

«Выпускайте кракена!..»

Очень хочется надеяться, что, помимо непрерывно шедшей интернет-трансляции, организаторы «Битвы Наций» когда-нибудь взбодрятся на съемку полноценного фильма о данном мероприятии. Поверьте, там будет и что увидеть, и что услышать.

Несомненным героем одного из дней чемпионата стал китаец с австралийским паспортом, прибывший в Санта Севера в красивейшем максимилиановском доспехе, изготовленном из титана и обошедшемся своему владельцу в 12 тысяч долларов. Смотреть на бойца из австралийской сборной и на его снаряжение ходили целыми экскурсиями.

А вот милый при общении вне ристалища и совершенно циклопических размеров игрок канадской сборной по прозвищу Большой Фил своим появлением вызвал на трибунах шепоток в духе толкиеновского «Властелина колец»: «Похоже, они привели с собой горного тролля!»

В первых боях парень реально дрался, и выглядело это со стороны как восстание дубовой бочки из-под коньяка — креативно и устрашающе. Но затем Фил, видимо, подустал, что при таком титаническом «водоизмещении» и неудивительно. В целях экономии сил, канадец драться перестал, а вот набегать — нет.

Смотрелось это весьма внушающе. В первые секунды боя «бочка» не неслась сломя голову вперед, а сквозь смотровую щель методично выискивала группу наиболее скучковавшихся противников. Потом разбег, смертоносный удар плечом/шлемом/пузом — и противников сносит, как кегли. При этом самому нерасторопному доставался еще и бонус — погребение под Филом, рухнувшим сверху.

Когда окончательно утопавшегося монстра наконец-то вывели с ристалища на отдых, победная поступь канадцев сразу застопорилась. В итоге недовольные зрители стали возмущенно свистеть, а кто-то прямо посоветовал капитану канадцев: «Выпускайте кракена!..»

Большой Фил застенчиво улыбнулся, вышел на ристалище и продолжил игру в свой «кегельбан».

А вот очередной завораживающий поединок двух российских виртуозов клинка — Сергея Уколова и Алексея Петрика. Описывать бесполезно. Надо видеть.

Михаил Моргулис — капитан сборной Израиля, помимо ИСБ, увлекавшийся еще и смешанными единоборствами, — укладывал противников ударом ноги в прыжке. С учетом приличного веса надетых на капитана доспехов, выглядел трюк Михаила сущей фантастикой.

В бою пятерок русские мужики «вынесли» чехов топорами меньше чем за минуту, вызвав восторг зрителей и возмущение присутствующих рядом с ристалищем фотографов. Те даже не успели занять удобные позиции для съемки.

Пять русских валькирий с топорами, после длительного и «вязкого» бодания у ограждения ристалища, вдруг взяли и победили своих украинских соперниц. Это была в буквальном смысле оглушительная виктория. Рев зрителей стоял такой, что, казалось, еще немного, и трибуны просто рухнут.

На протяжении всего чемпионата шла ожесточенная борьба не только между сборными России и Украины. Совершенно эпическое противоборство в духе «Столетняя война. Издание 2.0» развернулось между французами и англичанами. Попеременно побеждали то первые, то вторые, пока окончательную победу не одержали наконец-то англичане. В бой они шли с боевым кличем «Азенкур! Азенкур!», а после окончания финальной схватки капитан британцев прямо в доспехах исполнил настоящий танец триумфатора.

А вот американцы положили украинскую пятерку. Просто превозмогли в темпе, закрутили и уложили. Всех, кроме одного. После чего янки этого одного (обезоруженного!) зажали в уголке и принялись вдвоем рубить минут пять всеми подручными метизами, пока американская рубилка не сдулась.

Поединок волка и двух бизонов! Причем последние, похоже, просто не понимали, что делать с противником, который под градом ударов категорически отказывается падать.

Но это был еще не конец схватки. Волк вырвался, подхватил новое оружие и… картинно поманил к себе двух явно уже вскипевших американцев. Тех просто парализовало. Нет, украинского бойца американцы таки затоптали в ристалище, но это было, конечно, да... Готовая сцена для блокбастера.

Прочитали? Впечатлились? И все это — на фоне замковых башен и под ритмичный монгольский фолк-рок, выдаваемый со сцены китайской группой Hanggai Band!

Битва титанов

А на «сладкое» вечером 6 мая был подан финал в королевской номинации. Разумеется, в нем сошлись старые знакомые — русские и украинцы. Вторые к тому моменту успели проиграть первым вчистую все три первых места в боях мужских пятерок, и теперь явно были нацелены любой ценой добыть у сборной России победу в «железном очке».

Украинцы выходили на кураже. Над ристалищем гремел националистический «СУГС». Группа поддержки скандировала «У-кра-и-на!» и «колосилась» украинскими флагами. Несмотря на поражение в пятерках, украинцы показали себя сильной сборной, так что в воздухе ощутимо витало напряжение.

Украинцы явились на ристалище, чтобы совершить подвиг, как год назад в Барселоне. Сборная Россия шла, чтобы выполнить свою работу. Так что дело обошлось без лишних криков и суеты. Бойцы построились, посчитались. После чего грянула решающая битва.

Два строя сошлись, но не соприкоснулись. В дело пошли алебарды. Грохот, лязг, хрип. Одного из украинцев сбили, остальные не выдержали напряжения и двинулись вперед, поднажали. Середина русского строя подалась назад, попятилась и… разорвалась. Точно как в Барселоне. Зрители взвыли.

Украинские бойцы ворвались в возникшую дыру — но прорыв не удался. Бегущего первым украинца сбил с ног наш боец и в обнимку с ним покатился по песку. У бегущих следом бойцов в сине-желтых коттах возникла заминка.

Тут же выяснилось, что разрыв русского строя был ловушкой. Во-первых, разрыв белые котты мгновенно заткнули. Во-вторых, на втянувшихся в «пробоину» украинцев посыпались удары не только спереди, но и слева и справа.

Теперь строй разорвался уже у сине-желтых котт. Русские отжали еще державшихся на ногах украинцев к ограждению ристалища, где методично противника и домолотили.

1.0 в пользу России.

Во время второго схода украинцы вели себя уже куда осмотрительней, но на длительную позиционную дуэль на алебардах у сине-желтых котт, похоже, просто не хватило сил. Минуты полторы противники рубили друг друга, а затем украинский строй вдруг просто рассыпался…

2.0 в пользу России! Уверенная победа «белого катка». Не эффектная, но крайне эффективная. Реванш за Барселону состоялся. Россия вырвала у Украины «железное очко».

Украинцы были очень хорошо подготовлены, что не раз доказывали на аренах «Битвы Наций-2018». Но на сей раз в королевской номинации русские оказались все же сильнее. Причем сильнее именно на уровне не отдельных бойцов, а всей команды. Итак, Россия — вновь чемпион мира по ИСБ!

…Под овации зрителей сборная России покинула ристалище. По опустевшему после «битвы титанов» песку бегал мальчишка и размахивал деревянным мечом. Расходились опустошенные увиденным гости чемпионата. Единственными, кто продолжал работать не покладая рук, были маршалы в желтых коттах, торопливо сверяющие списки победителей…

Результаты тройки лучших в медальном зачете сборных выглядели так. Первое место — Россия: 14 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Второе место — Украина: 1 золотая, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Третье место — Польша: 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

У следующей — уже юбилейной, десятой — «Битвы Наций» есть неплохие шансы через год «прописаться» в Санкт-Петербурге. Или в Праге. Или еще в каком-нибудь живописном месте. Где точно — время покажет. Ждать нового чемпионата современных рыцарей и воительниц осталось совсем недолго — всего какой-то один год. Ну, а пока бойцы приходят в себя, мы предоставим слово тем, кто видел грандиозную «Битву Наций-2018» своими глазами.

Держа строй и прикрывая друзей

Дмитрий Пучков, писатель, публицист, переводчик зарубежных фильмов:

«Исторические средневековые бои — это, конечно, развлечение для настоящих мужчин. Ничего подобного в так называемых видах спорта не бывает. Чтобы здоровенные мужики — пусть и в строгом соответствии с правилами — били друг друга топорами по головам, я такого никогда не видел. Жизнь сейчас пошла скучная — всем хочется экстрима. Драться пьяным по кабакам Уголовный кодекс не велит, а в ИСБ можно противника от души приложить совершенно законно. Выглядит это со стороны для непосвященного, скорее всего, ужасно. Это вам не рафинированный бокс. Но, знаете ли, затягивает!.. Болею за всех наших, тем более что они серьезно выделяются своей подготовкой на фоне остальных команд. Они куда чаще к концу боя остаются на ногах, в то время как другие уже залегли-загрустили».

Сергей Мясищев, маршал-супервайзер HMBIA и международного чемпионата по историческому средневековому бою «Битва Наций-2018»:

«Среди новинок этого чемпионата хочется упомянуть профессиональные бои и, разумеется, бои женских пятерок. Что хочется сказать о последних? Это очень эмоциональное направление. Конечно, по физическим кондициям женщины несколько уступают мужчинам, в силу чего, зачастую, используют более легкое оружие и двигаются с меньшей скоростью. Но за счет большого эмоционального накала у них не менее сильные, чем у мужчин, удары, и огромное желание победить!.. Что мне больше всего запомнилось на этом чемпионате? Если не считать реванша России в «21 на 21», то, пожалуй, первый бой Франции и Великобритании в той же номинации. Это было по-настоящему принципиальное противостояние крайне мотивированных команд. Удача улыбнулась французам, и крик «Монжуа и Сен Дени!» буквально потряс воздух!..»

Игорь Кравченко, капитан пятерки «Россия 1»:

«Обычно я в бою использую щит-баклер и фальшион. Но в последнее время начал предпочитать клинку топор — он больше подходит под мой стиль боя. С чего начинается путь на ристалище ИСБ? С общей физической подготовки, пауэрлифтинга, кроссфита. Попутно нарабатываются сила, выносливость, умение бить и бороться. Тренировки — одиночные и групповые — проводятся с частотой от 3 до 6 в неделю. То есть люди работают над собой постоянно, иначе никак. Замечу — среди тех, кто едет на «Битву Наций» в составе нашей национальной сборной, случайных людей нет. Все проходят обязательный предварительный отбор, так что на ристалище чемпионата выходят фактически профессиональные спортсмены. Самой запомнившейся для меня «Битвой Наций» стал, пожалуй, чемпионат 2014 года в хорватском Трогире. Я тогда впервые бился в составе «России 1». Накал страстей был такой, что описать сложно. Взять первое место оказалось очень трудно. Но мы это все же сделали».

Игорь Демидов, соорганизатор проекта «Битва Наций», член тренерского штаба национальной сборной России, член клуба исторической реконструкции «Берн»:

«Каждый чемпионат «Битва Наций» имеет свое «лицо» и свои особенности организации. Это вызвано концепцией Fight & travel, исходно положенной в основу идеи чемпионата. Наши бойцы не только сражаются, но еще и путешествуют. Однако реализация этой идеи дается с огромным трудом. Каждый раз, приступая к организации «Битвы Наций» на новом месте, нам приходится иметь дело с законодательством новой страны, а также с новыми людьми, которых приходится убеждать, что мы не проходимцы. В прошлом году мы, например, столкнулись с большими сложностями при проведении «Битвы Наций» в Барселоне. В этом году мы хватили лиха в Риме. Любой вопрос, требующий согласований, из-за итальянской манеры вести дела мгновенно превращался в почти неразрешимую проблему. Преодолевая эти трудности, наши организаторы практически поседели. Дело дошло до того, что чемпионат оказался на грани срыва буквально в самый последний момент… Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. IX «Битва Наций» все же состоялась.

Теперь хотелось бы сказать о нашей национальной сборной. До 2017 года Россия, как известно, многократно становилась безусловным чемпионом в королевской номинации. Возможно, это нас расслабило… В прошлом году сборная России в номинации «21 на 21» уступила очень сильной сборной Украины. Конечно, нужен был реванш. Мы провели работу над ошибками, очень много потрудились над боевым слаживанием. Результат вы видели. Награда за первое место в королевской номинации — вновь у нас. Остается только поздравить команду и тренерский штаб с этим замечательным достижением.

Особенно хочется отметить громадный вклад в победу боевого капитана нашей сборной — Дмитрия Кунченко. При этом отмечу, что старались многие — я могу долго перечислять имена и фамилии — но, по-настоящему, победила именно команда. У нас не было героев-индивидуалистов, как в прошлом году. У нас на ристалище вышла команда, действовавшая как единый организм. И все получилось так, как нужно. Спокойно, уравновешенно, держа строй и прикрывая друзей, терпя удары и боль, ребята добыли очень нужную нам победу».